FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A. Quartetto inedito al comando. Crisi Dzemaili

Dicono da sempre che per fare i soldi bisogna aumentare i ricavi, ma soprattutto tagliare i costi. Di tanto in tanto Lady Radio si sofferma ad analizzare i problemi e il tema "procuratori" è dei più importanti. Mi domando spesso perché i media diano loro tanto risalto, anche se capisco...

Foggia, Russo: "Dobbiamo far meglio, non ci sono scusanti"

Crotone, Stroppa al veleno: "Quanto fango gettato su di me"

Salernitana, Bocalon: "In attacco siamo tanti e competitivi"

Pescara, in arrivo Farelli. Sarà il terzo portiere

Lecce, Falco: "Chiricò? Serve una soluzione. I cori non fanno bene"

Cocco, dal quasi addio alla doppietta. Per riprendersi il Pescara

Due su due per Falco. E il Lecce trova il suo leader tecnico

Del Prete: “Ero convinto di chiudere al Perugia portandolo in Serie A”

Bolzoni: “Spezia, non ho capito la scelta. Pronto a ripartire"

Ravanelli, il bomber inatteso del Padova. Che non ha parentele illustri

Lo Spezia si gode il baby Pierini. Un'ala in più per Marino

