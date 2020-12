focus Top e Flop 20 di A. "Salirò" è il leit motiv di Silvestri

Rimane invariato il podio della classifica di rendimento di TMW con Ibrahimovic e Caputo ancora indisponibili e Cristiano Ronaldo che si mantiene in media. Spicca la scalata di Silvestri, che con un cognome così non può che evocare una canzone: "Salirò". 7.5 il voto preso nell'ultima partita contro la Lazio e un dato impressionante, quello di aver preso meno di 7 solo una volta nelle ultime 7 partite. Impressionante la classifica dei flop dove non mancano nomi illustri, come quelli di Simone Zaza, José Maria Callejon, Franck Ribéry e Jeremie Boga.

TOP 20

7,50 IBRAHIMOVIC (Milan)

7,00 RONALDO (Juventus)

6,75 CAPUTO (Sassuolo)

6,73 SILVESTRI (Hellas Verona)

6,72 LUKAKU (Inter)

6,71 SANCHEZ (Inter)

6,70 LOZANO (Napoli)

6,69 INSIGNE (Napoli)

6,67 MURIEL (Atalanta)

6,61 ZACCAGNI (Hellas Verona)

6,60 SPINAZZOLA (Roma)

6,59 MKHITARYAN (Roma)

6,56 GOMEZ (Atalanta)

6,55 BELOTTI (Torino)

6,50 MORATA (Juventus)

6,50 OSIMHEN (Napoli)

6,50 POLITANO (Napoli)

6,50 BERARDI (Sassuolo)

6,50 NZOLA (Spezia)

6,50 DE PAUL (Udinese)

FLOP 20

5,28 VLAHOVIC (Fiorentina)

5,29 LUPERTO (Crotone)

5,33 CALLEJON (Fiorentina)

5,33 ZAZA (Torino)

5,39 MARRONE (Crotone)

5,42 PULGAR (Fiorentina)

5,42 SALA (Spezia)

5,42 LASAGNA (Udinese)

5,43 IACOPONI (Parma)

5,44 NKOULOU (Torino)

5,44 RODRIGUEZ (Torino)

5,44 CACERES (Fiorentina)

5,44 LYANCO (Torino)

5,50 MAGALLAN (Crotone)

5,50 VERDI (Torino)

5,50 DE MAIO (Udinese)

5,56 RIBERY (Fiorentina)

5,56 LERAGER (Genoa)

5,56 LIROLA (Fiorentina)

5,57 BOGA (Sassuolo)