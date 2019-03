FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A: Zaniolo e Cragno entrano in classifica

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un solo centesimo divide Fabio Quagliarella da Cristiano Ronaldo. La palma di miglior giocatore della Serie A per media voto sembra destinata a uno dei due giocatori. Spicca la new entry Zaniolo, che trova il numero minimo di partite a voto per entrare in classifica. Il trequartista si trova davanti al coetaneo Donnarumma. Altra novità Alessio Cragno, altro pezzo pregiato del Cagliari e protagonista anch'egli del successo dei sardi contro l'Inter. Queste le Top e Flop 20 dopo 26 giornate di campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb:

TOP 20

6,67 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

6,66 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

6,56 PIATEK (Milan)

6,55 GERVINHO (Parma)

6,47 ZANIOLO (Roma)

6,44 DONNARUMMA (Milan)

6,44 ZAPATA (Atalanta)

6,43 MILIK (Napoli)

6,41 MATUIDI (Juventus)

6,41 LAZZARI (SPAL)

6,38 PALACIO (Bologna)

6,38 CHIELLINI (Juventus)

6,36 CHIESA (Fiorentina)

6,35 KOUAME (Genoa)

6,33 MANDZUKIC (Juventus)

6,32 ALLAN (Napoli)

6,31 CRAGNO (Cagliari)

6,30 SORRENTINO (ChievoVerona)

6,29 SILIGARDI (Parma)

6,29 EL SHAARAWY (Roma)

FLOP 20

5,47 PULGAR (Bologna)

5,47 VESELI (Empoli)

5,54 RADOVANOVIC (Genoa)

5,57 ROSSETTINI (ChievoVerona)

5,59 MEGGIORINI (ChievoVerona)

5,60 GOLDANIGA (Frosinone)

5,61 CAPUANO (Frosinone)

5,61 HELANDER (Bologna)

5,61 ROGERIO (Sassuolo)

5,62 IONITA (Cagliari)

5,62 SIMEONE (Fiorentina)

5,63 BIABIANY (Parma)

5,64 BARBA (ChievoVerona)

5,67 DZEMAILI (Bologna)

5,68 LASAGNA (Udinese)

5,69 BRADARIC (Cagliari)

5,69 HETEMAJ (ChievoVerona)

5,70 FARES (SPAL)

5,70 STEPINSKI (ChievoVerona)

5,70 ZAMPANO (Frosinone)