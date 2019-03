FOCUS TMW - Top e Flop di A: Correa new entry, podio invariato

© foto di Federico Gaetano

Cambia poco nella classifica di rendimento attraverso i voti di Tuttomercatoweb: Cristiano Ronaldo in leggero vantaggio su Quagliarella, con Piatek che resta in scia. New entry il laziale Correa mentre nella Flop 20 la rete siglata al Cagliari che è valsa al Bologna il vantaggio nella sfida salvezza toglie a Pulgar la palma di peggior giocatore del massimo torneo. Il poco invidiabile primato ora va a Radovanovic.

TOP 20

6,67 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

6,65 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

6,58 PIATEK (Milan)

6,48 GERVINHO (Parma)

6,44 ZAPATA (Atalanta)

6,43 DONNARUMMA (Milan)

6,42 PALACIO (Bologna)

6,41 MATUIDI (Juventus)

6,41 LAZZARI (SPAL)

6,41 ZANIOLO (Roma)

6,40 MILIK (Napoli)

6,38 CHIELLINI (Juventus)

6,35 CHIESA (Fiorentina)

6,33 CRAGNO (Cagliari)

6,33 EL SHAARAWY (Roma)

6,33 MANDZUKIC (Juventus)

6,31 SORRENTINO (ChievoVerona)

6,31 IAGO FALQUE (Torino)

6,31 SILIGARDI (Parma)

6,30 CORREA (Lazio)

FLOP 20

5,52 RADOVANOVIC (Genoa)

5,53 PULGAR (Bologna)

5,57 ROSSETTINI (ChievoVerona)

5,59 MEGGIORINI (ChievoVerona)

5,59 IONITA (Cagliari)

5,61 HELANDER (Bologna)

5,61 GOLDANIGA (Frosinone)

5,63 CAPUANO (Frosinone)

5,63 RIGONI (ChievoVerona)

5,63 BIABIANY (Parma)

5,65 BRADARIC (Cagliari)

5,65 ROGERIO (Sassuolo)

5,65 SIMEONE (Fiorentina)

5,66 BARBA (ChievoVerona)

5,69 STEPINSKI (ChievoVerona)

5,70 BANI (ChievoVerona)

5,70 LASAGNA (Udinese)

5,70 BERESZYNSKI (Sampdoria)

5,70 ZAMPANO (Frosinone)

5,70 MANDRAGORA (Udinese)