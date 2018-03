FOCUS TMW - Top e Flop di A. Douglas Costa novità, risale Skriniar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciro Immobile inarrestabile: il suo capolavoro a Cagliari al 95' gli è valso il 7 in pagella e l'allungo in classifica su Lorenzo Insigne. Entra in classifica Douglas Costa, uomo sempre più importante in questa Juventus. Riprende quota Skriniar, che ha giganteggiato nel posticipo contro il Napoli. Di seguito la Top e Flop 20 di Serie A secondo i voti di Tuttomercatoweb:

TOP 20

6,70 IMMOBILE (Lazio)

6,59 INSIGNE (Napoli)

6,56 ALLAN (Napoli)

6,54 KOULIBALY (Napoli)

6,50 DYBALA (Juventus)

6,47 DOUGLAS COSTA (Juventus)

6,46 MERTENS (Napoli)

6,43 PJANIC (Juventus)

6,43 SKRINIAR (Inter)

6,42 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

6,40 GOMEZ (Atalanta)

6,39 ALISSON (Roma)

6,39 VERDI (Bologna)

6,39 PALACIO (Bologna)

6,38 ILICIC (Atalanta)

6,37 IAGO FALQUE (Torino)

6,37 BENATIA (Juventus)

6,37 MARIO RUI (Napoli)

6,36 SUSO (Milan)

6,33 DZEKO (Roma)

FLOP 20

5,43 VENUTI (Benevento)

5,47 HEURTAUX (Hellas Verona)

5,50 COSTA (Benevento)

5,50 TOMOVIC (ChievoVerona)

5,52 FALCINELLI (Fiorentina)

5,55 CATALDI (Benevento)

5,55 BERARDI (Sassuolo)

5,55 FELIPE (SPAL)

5,63 FARES (Hellas Verona)

5,66 MATRI (Sassuolo)

5,66 DJIMSITI (Benevento)

5,67 LOMBARDI (Benevento)

5,67 DUNCAN (Sassuolo)

5,68 LETIZIA (Benevento)

5,68 FARIAS (Cagliari)

5,69 MASINA (Bologna)

5,69 FERRARI (Hellas Verona)

5,69 VALOTI (Hellas Verona)

5,69 MAXI LOPEZ (Udinese)

5,69 BESSA (Genoa)