FOCUS TMW - Top e Flop di A. In otto al comando, due gli italiani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi dopo Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Anche quest'anno va in scena il TMW Best Marks: questa è la classifica dei migliori e dei peggiori di Serie A dopo due turni, secondo la media voto di Tuttomercatoweb. Otto giocatori fin qui con la media del 7: due soli gli italiani, ossia Federico Bernardeschi e Domenico Berardi. L'altra faccia della medaglia evidenzia le difficoltà di Chievo e Frosinone, con Rossettini e Perica in ultima posizione.

TOP Serie A

7 PASALIC (Atalanta)

7 ZAPATA (Atalanta)

7 ZAJC (Empoli)

7 BERNARDESCHI (Juventus)

7 ALLAN (Napoli)

7 BERARDI (Sassuolo)

7 MEITE (Torino)

7 FOFANA (Udinese)

6,75 PAVOLETTI (Cagliari)

6,75 PERISIC (Inter)

6,75 INSIGNE (Napoli)

6,75 ZIELINSKI (Napoli)

6,75 DZEKO (Roma)

6,75 KLUIVERT (Roma)

FLOP Serie A

5 ROSSETTINI (Chievo)

5 PERICA (Frosinone)

5,25 DZEMAILI (Bologna)

5,25 CIGARINI (Cagliari)

5,25 FARIAS (Cagliari)

5,25 RADOVANOVIC (Chievo)

5,25 SALAMON (Frosinone)

5,25 ZAMPANO (Frosinone)

5,25 BROZOVIC (Inter)

5,25 HANDANOVIC (Inter)

5,25 VECINO (Inter)