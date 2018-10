FOCUS TMW - Torino, errori arbitrali contro Udinese, Napoli e Roma

Fonte: In collaborazione con Simone Bernabei

Male nelle prime otto giornate, meglio nel prosieguo di campionato: il rapporto tra il Torino e le decisioni arbitrali si può riassumere così. I granata possono dolersi soprattutto per il pareggio contro l'Udinese, inficiato da un errore marchiano a inizio gara sulla rete annullata a Berenguer e poi dal mancato annullamento del gol di De Paul; ma anche per l'espulsione evitata a Koulibaly nella gara contro il Napoli e alla prima giornata per un rigore non concesso nel finale della sconfitta contro la Roma. Qualche torto, di sicuro nessun aiuto, a meno di non considerare tale il secondo rosso (nel giro di 4 minuti) non sventolato a Meité contro l'Atalanta.

IL CAMPIONATO DEL TORINO

1^ giornata Torino-Roma 0-1

Arbitro sig. Di Bello: al 48' annullato un gol a Iago Falque. Decisivo l'intervento del VAR perché la rete inizialmente il direttore di gara aveva convalidato la rete. Giusta la correzione per l'off-side di Meité che aveva servito l'assist. All'80' sempre Iago Falque cade in area dopo un contatto con Fazio: in questo caso il VAR non viene chiamato in causa, resta qualche dubbio.

2^ giornata Inter-Torino 2-2

Arbitro sig. Mazzoleni: il raddoppio nerazzurro nasce da una punizione concessa per fallo di Meité. Il francese invita il direttore di gara a rivedere la decisione col VAR e ottiene soltanto un cartellino giallo.

3^ giornata Torino-SPAL 1-0

Arbitro sig. Pasqua: al 27' Schiattarella, a gioco fermo, rifila un pugno a Belotti. Sanzione limitata al cartellino giallo, sarebbe stata più corretta l'espulsione dopo aver consultato il VAR.

4^ giornata Udinese-Torino 1-1

Arbitro sig. Valeri: grave errore all'11'. Berenguer segna ma l'assistente sbandiera e l'arbitro fischia. Di conseguenza il VAR non può intervenire: peccato che la rete dello spagnolo fosse regolare. Convalidato invece il gol dell'Udinese al 28', arrivato su un contropiede nato da un contatto molto sospetto tra Fofana e Meité. La rete è di De Paul, Valeri non ha grossi dubbi e dal VAR non rilevano criticità. Probabilmente sbagliando.

5^ giornata Torino-Napoli 1-3

Arbitro sig. Irrati: al 50' il Toro beneficia di un rigore per fallo di Luperto. Decisione giusta e non serve neanche il consulto del VAR. Al 52', però, manca un cartellino rosso nei confronti di Koulibaly, che allontana platealmente il pallone dopo il fischio del direttore di gara: già ammonito, avrebbe meritato il cartellino giallo. Anche se in questi casi il VAR non può essere d'aiuto.

6^ giornata Atalanta-Torino 0-0

Arbitro sig. Orsato: al 35' Meité commette fallo su De Roon. Il francese era stato ammonito quattro minuti prima e il secondo giallo sarebbe stato più che giusto, ma il fischietto di Schio opta per la clemenza.

7^ giornata Chievo-Torino 0-1

Arbitro sig. Guida: nessuna decisione controversa, qualche dubbio nel finale per un fallo su Berenguer non sanzionato e comunque ininfluente ai fini del risultato.