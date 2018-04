FOCUS TMW - Tutte le regine d'Europa, fra soliti nomi e sorprese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Battute finali per molti tornei del Vecchio Continente. Queste attualmente le capoliste di ogni nazione. Se da una parte ci sono le classiche Bayern, Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain, altrove ci sono molte sorprese. In Grecia l'Olympiacos fatica e al momento sta cedendo il passo al AEK Atene; in Danimarca si assiste alla crisi del Copenaghen e in Svizzera annaspa il Basilea. In Russia la Lokomotiv Mosca sogna il titolo dopo 14 anni. Di seguito tutte le prime in classifica in Europa a oggi:

ALBANIA Skenderbeu

ANDORRA FC Santa Coloma

ARMENIA Alashkert

AUSTRIA Salisburgo

AZERBAIGIAN Qarabag

BELGIO Brugge

BOSNIA-ERZEGOVINA Zeljeznicar

BULGARIA Ludogorets

CIPRO Apollon

CROAZIA Dinamo Zagabria

DANIMARCA Brondby e Midtjylland

FRANCIA Paris Saint-Germain

GERMANIA Bayern

GIBILTERRA Lincoln Red Imps

GRECIA AEK Atene

INGHILTERRA Manchester City

IRLANDA DEL NORD Crusaders

ISRAELE Hapoel Be'er Sheva

ITALIA Juventus

KOSOVO Drita

LUSSEMBURGO F91 Dudelange

MACEDONIA Shkendija

MALTA Valletta

MONTENEGRO Sutjeska

PAESI BASSI PSV Eindhoven

POLONIA Lech Poznan

PORTOGALLO Benfica

REPUBBLICA CECA Viktoria Plzen

ROMANIA Steaua

RUSSIA Lokomotiv Mosca

SAN MARINO La Fiorita, Tre Penne, Folgore e Libertas

SCOZIA Celtic

SERBIA Stella Rossa

SLOVACCHIA Spartak Trnava

SLOVENIA Olimpija

SPAGNA Barcellona

SVIZZERA Young Boys

TURCHIA Basaksehir

UCRAINA Shakhtar Donetsk

UNGHERIA Ferencvaros