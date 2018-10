FOCUS TMW - Udinese, caos Manganiello per il rigore non concesso a Svanberg

Fonte: in collaborazione con Ivan Cardia

© foto di Federico Gaetano

Nelle prime otto giornate del campionato dell'Udinese i dubbi principali emergono dalla sfida contro il Torino per almeno due episodi. Il primo riguarda la rete di Berenguer, annullata ma apparentemente regolare. Il secondo il gol assegnato a De Paul nato da un contatto molto sospetto a inizio azione fra Fofana e Meite. Ma le polemiche più accese, con pochi dubbi, riguardano la gara con l'Udinese ed il famoso rigore non concesso a Svanberg nonostante l'on field review di Manganiello.

Per approfondire il funzionamento del VAR clicca qui.

IL CAMPIONATO DELL'UDINESE

1^ giornata Parma-Udinese 2-2

Arbitro sig. Calvarese. Al 28' tocco di mano di Gagliolo dopo una respinta di Sepe. Calvarese lo giudica involontario, il VAR conferma. Al 64' rigore per l'Udinese, con l'arbitro che chiama il VAR e riguarda le immagini con l'on field review confermando il mani di Grassi.

2^ giornata Udinese-Sampdoria 1-0

Arbitro sig. La Penna: pochi problemi per il fischietto. Al 13' Murru smanaccia e tocca Machis sul volto, ma la decisione di non intervenire pare giusta. Il terzino doriano prende il giallo nella ripresa, ancora per intervento su Machis. Nel primo tempo manca forse un giallo a Behrami e sembra eccessivo quello di Bereszynski su De Paul.

3^ giornata Fiorentina-Udinese 1-0

Arbitro sig. Giua: gestione dei cartellini che lascia in parte perplessi. Al 21' manca un giallo a Biraghi, così come a De Paul poco dopo per trattenuta su Chiesa. Più pesante l'ammonizione che poteva per Gerson (ammonito al 15' della ripresa, sarebbe stato rosso). Manca anche un giallo a Teodorczyk a fine gara per fallo su Hugo.

4^ giornata Udinese-Torino 1-1

Arbitro sig. Valeri: grave errore all'11'. Berenguer segna ma l'assistente sbandiera e l'arbitro fischia. Di conseguenza il VAR non può intervenire: peccato che la rete dello spagnolo fosse regolare. Convalidato invece il gol dell'Udinese al 28', arrivato su un contropiede nato da un contatto molto sospetto tra Fofana e Meité. La rete è di De Paul, Valeri non ha grossi dubbi e dal VAR non rilevano criticità. Probabilmente sbagliando.

5^ giornata Chievo-Udinese 0-2

Arbitro sig. Pairetto: pochi episodi discutibili. Al 21' dubbio fuorigioco fischiato a Barba. All'83' giusto il giallo a Behrami per fallo tattico.

6^ giornata Udinese-Lazio 1-2

Arbitro sig. Maresca: al 16' Acerbi segna, controllo VAR per verificare la posizione dei saltatori sulla punizione di Luis Alberto e la rete viene giustamente convalidata. Finale caotico: Nuytinck segna, gli ospiti protestano per la punizione che ha portato al gol. La decisione era però giusta.

7^ giornata Bologna-Udinese 2-1

Arbitro sig. Manganiello: al 4' non sanziona la gomitata di Samir ai danni di Mattiello. Errore clamoroso al 13': Ekong stende Svanberg in area dell'Udinese. Orsato al VAR invita il direttore di gara a rivedere l'azione, Manganiello accoglie l'invito e si svolge l'on field review, ma poi l'arbitro conferma la decisione. Errore nell'errore: il rigore negato è solare, ma in alternativa manca un giallo a Svanberg per l'eventuale (comunque inesistente) simulazione. Al 46' altra gomitata non vista, questa volta di Mandragora ai danni di Svanberg.