FOCUS TMW - Udinese, il 2020 sarà in rosso. Ma De Paul e Musso fanno sorridere

Il classico viaggio di novembre nei bilanci dei club di TuttoMercatoWeb deve fare i conti con il Coronavirus. Perché è evidente che sarà una stagione di flessione per i ricavi commerciali strutturati e che, al netto delle plusvalenze, praticamente tutti i club saranno in decisa flessione. Potrebbe essere un anno bianco per il Fair Play Finanziario - ma questo verrà deciso più avanti - ma per quasi tutti sarà in perdita

UDINESE

Ancora non pubblicato il bilancio dell’Udinese a giugno 2020, probabilmente per la situazione dovuta al Coronavirus che ha cambiato completamente le carte in tavola. Quindi dopo l’ottimo bilancio del 2019, in attivo grazie alle plusvalenze, con ogni probabilità ci saranno dei problemi per la stagione appena conclusa: problemi con i diritti televisivi (saranno contabilizzati subito?) poche se non nessuna cessione di alto livello, flessione degli incassi al botteghino, comunque sostanzialmente non straordinari nelle ultime stagioni.

DIRITTI TELEVISIVI - L’anno passato ammontavano a 40 milioni di euro, anche qui come altri club che non hanno ancora chiuso il bilancio bisognerà capire se i crediti verranno fatti valere nella scorsa stagione o in quella attuale, considerato che il campionato si è concluso a inizio agosto. Visti gli asset che probabilmente lasceranno a giugno (De Paul e Musso?) la sensazione è che possano essere andati tutti nel credito dell’anno corretto per poi riceverli dopo, anche se questo significa pagare tasse anticipatamente al netto dei ratei annuali.

I COSTI - Molto dipende da stipendi e da acquisti di calciatori fatti negli anni precedenti, considerando però che probabilmente le immobilizzazioni e gli ammortamenti saranno più o meno simili, mentre gli emolumenti rischiano di superare il 50% del valore della produzione. Lo avrebbe fatto anche nel 2018-19, quando le plusvalenze di Jankto, Bruno Fernandes e Meret avevano salvato il bilancio e portato un milione di euro di attivo - dopo le tasse - con addirittura un aumento del 62% della produzione totale, passando da 69 milioni a 113. Possibile che ora il fatturato totale ritorni sui 70 milioni al 30 giugno 2020.

LE PLUSVALENZE FUTURE - È evidente che le perdite che verranno ufficializzate a bilancio a causa del Coronavirus verranno pareggiate nel corso di questa stagione, dove ci sarà almeno una cessione di peso, più probabilmente due. Perché se fossero arrivare proposte importanti per De Paul e Musso sarebbero state prese in considerazione, senza però svendere. Il problema è che la crisi si è fatta sentire per tutti, le big hanno preferito rimandare investimenti di un anno, i due argentini rimangono comunque prezzati come gioielli della corona. E un anno in più permette una plusvalenza maggiore. Da capire peraltro come sono state gestite le cessioni di Mandragora, alla Juventus, ma anche quella di Fofana al Lens: 10 milioni di euro più bonus, ma ad agosto.

STADIO PAGATO FRA DUE ESERCIZI - Il positivo visto nell’ultimo bilancio ha portato comunque l’Udinese sempre più vicina al completare il pagamento dello stadio che verrà terminato nel 2022. L’Udinese nel corso degli anni era riuscita però, fra sponsor e biglietti, ad aumentare i propri proventi provenienti dallo stadio intorno ai 6,2 milioni di euro totali, più 5,8 di sponsor. Una cifra interessante anche se non determinante per il bilancio.