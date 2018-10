Foden conquista Guardiola ma può perderlo: Juve interessata

© foto di Federico Gaetano

Tutti su Phil Foden. Crack diciottenne del Manchester City, è il baby che ha conquistato Pep Guardiola che lo ha già messo di fatto nella prima squadra dei Citizens. "E' speciale, è pronto per giocare con l'Inghilterra", ha detto di lui il catalano. Secondo il Mirror, però, sarebbe concreto il rischio di vederlo lontano dalla Premier League. La Juventus non avrebbe mai rinunciato all'idea di prenderlo, così come il PSG, il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco e il RB Lipsia.