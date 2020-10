Fofana al Leicester, Tomiyasu resta al Bologna: il punto sulla caccia al difensore del Milan

"Takehiro Tomiyasu resta al Bologna", parola del ds rossoblù Riccardo Bigon. È sfumata così, dopo l'ufficialità del passaggio di Wesley Fofana dal Saint-Etienne al Leicester di martedì scorso, un'altra importante pista per la difesa del Milan. Che continua la sua caccia sul mercato per consegnare a mister Pioli un nuovo rinforzo nel settore arretrato. Vediamo, nel dettaglio, tutti gli obiettivi rossoneri:

- German Pezzella: continuano i contatti tra il suo agente e il Milan. Il capitano della Fiorentina piace molto a mister Pioli, che lo conosce bene avendolo già allenato proprio a Firenze. L'argentino aspetta la chiamata di Maldini, ma i viola chiedono 15 milioni e devono prima chiudere per il sostituto.

- Nikola Milenkovic: incedibile per la Fiorentina, o meglio con una valutazione così alta da spegnere sul nascere ogni possibile via d'uscita. Nonostante la trattativa per il rinnovo del suo contratto coi viola (scadenza 2022) appaia in netta salita.

- Nacho Fernandez: il difensore del Real Madrid resta al momento solamente un'alternativa per i rossoneri. Più facile da prendere rispetto agli altri, ha già ricevuto il via libera da Zidane.

- Ozan Kabak: il turco è il pallino della dirigenza del Milan e piaceva anche alla Roma, ma per lasciarlo andare lo Schalke 04 chiede ben 30 milioni di euro.

- Matija Nastasic: proseguono i contatti con lo Schalke 04 per il difensore serbo. Il Milan lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto, l'ex Fiorentina tornerebbe volentieri in Italia.

- Diogo Dalot: è sfida a due con la Roma per il laterale destro in uscita dal Manchester United, che la dirigenza del 'Diavolo' inserirebbe più che volentieri nel suo progetto giovani.