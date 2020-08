Fofana vuole il Lens, la Fiorentina non molla. L'Udinese chiede 20 milioni

Il Corriere dello Sport - Stadio parla della situazione relativa a Seko Fofana, oggetto del desiderio della Fiorentina per il centrocampo. Il giocatore stesso ha detto di voler andare al Lens, in Ligue 1, ma il quotidiano scrive che all'Udinese non è arrivata mezza telefonata dal club francese. E la famiglia Pozzo chiede tra i 18 e i 20 milioni. La Fiorentina non ha intenzione di mollare la presa e attende di capire come si svilupperà la situazione.