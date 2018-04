Foggia: "Benevento come Samp. Vogliamo trattenere Sandro e Sagna"

© foto di TuttoSalernitana.com

Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha parlato attraverso la trasmissione Ottogol di vari aspetti legati alla Società campana. "Benevento? E' una piazza atipica del sud Italia, dove pensi che alla prima partita persa si contesta. Quest'anno il nostro campionato non è stato all'altezza, ma nonostante tutto i tifosi non hanno mai contestato. Un po' mi ricorda la Sampdoria. Calciatori? Stiamo lavorando per quelli che non hanno vincoli contrattuali come i vari Sagna, Sandro, Guilherme e Djuricic. La volontà da parte nostra di tenerli c'è tutta, ma molto dipenderà anche da loro. Per il resto abbiamo una base importante con ben diciassette calciatori di proprietà. Cercheremo di trattenere coloro che potranno essere utili alla causa e che sposeranno il progetto Benevento perché sarà la motivazione a fare la differenza", le parole di Foggia riportate da ottopagine.it.