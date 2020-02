Folletto Sanchez, Brozovic risveglia l'Inter: i voti di TMW

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

INTER-MILAN 4-2

Padelli 4,5 - È arrugginito e lo aveva già dimostrato contro l'Udinese, salvandosi però in un paio di circostanze. Stavolta buca completamente sul primo colpo di testa di Ibra, regalando a Rebic l'1-0. Poi Ibra gli tira addosso, ma lui non ha il riflesso per allontanare la palla.

Godin 6 - Soffre la rapidità di Rebic, poi viene sovrastato come Burgnich su Pelè dalla zuccata di Ibrahimovic. Non una serata straordinaria per l'uruguagio che, però, va vicino al gol con un colpo di testa e poi si riabilita nell'imbucare per Alexis Sanchez per il 2-2.

De Vrij 7,5 - Quando può ci mette sempre la pezza. Il problema è che non è onnipresente e non è clonabile. In più ha la bravura del gol da centravanti di area di rigore.

Skriniar 5,5 - Buca prima sul colpo di testa di Ibrahimovic, poi si perde lo svedese in mezzo all'area. Prima qualche intervento pregevole, ma il bilancio è chiaramente a sfavore.

Candreva 5,5 - Ha qualche problema quando Rebic si allarga, davanti corre ma non riesce a mettere la palla nella maniera corretta (dall'82 Moses 6,5 - Entra per i minuti finali, il tempo giusto per confezionare l'assist a Lukaku).

Vecino 7 - Ha il grave torto di sprecare un rigore in movimento centrando sì la porta, ma calciando in bocca a Donnarumma. Nella seconda occasione non sbaglia, per tutto il secondo tempo riesce a inserirsi con i tempi giusti.

Brozovic 7,5 - Spesso Kessie o Calhanoglu gravitano nelle sue zone, lui trova poche volte la verticalizzazione giusta nel primo tempo. Con il suo gol si sveglia tutta l'Inter che ritorna in vita dopo un primo tempo inanimato.

Barella 6 - La sfida fra lui e Kessie è meno bella da vedere, ma è fisicamente probante. Al novantesimo prende il motorino e depista tutti, ma davanti a Donnarumma lo colpisce invece di servire Eriksen. Era appena prima del palo di Ibra.

Young 6 - Meno brillante delle ultime uscite, ma sostanzialmente si annulla con Conti (dal 90' Biraghi s.v.).

Sanchez 6,5 - Nel giorno in cui Lukaku sembra meno ispirato del solito, ci pensa lui a folleggiare dietro la difesa. Bello l'assist per Vecino (dal 72' Eriksen 6,5 - Sprazzi di gran classe, con una punizione che va a colpire l'incrocio).

Lukaku 7 - Giornata di lotta e con poche occasioni, va vicino al gol dopo una incursione di Vecino. Per il resto sembra un leone in gabbia, fino al novantesimo, quando Moses gli recapita un pallone con scritto "spingimi". E lui lo fa.