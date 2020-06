Follia Rebic, CR7 sbaglia un rigore. Dominio bianconero ma Juve-Milan è 0-0 al 45'

vedi letture

Immagini suggestive e cariche di emozioni, quelle arrivate dall’Allianz Stadium durante il minuto di silenzio dedicato alle vittime, ai medici e a tutti gli operatori sanitari che hanno combattuto in prima linea durante l’emergenza Coronavirus. Squadre e terna arbitrale, tutti schierati lungo il cerchio di centrocampo e intorno ad un medico, un’infermiera e un’operatrice socio sanitaria in rappresentanza di tutto il personale impegnato sul territorio italiano. Sguardi emozionati e occhi lucidi per tutti, per un doveroso e sentito tributo prima del calcio giocato.

L’inizio del match, un po’ come tutto il primo tempo, è di marca fortemente juventina: al 2’ Alex Sandro semina il panico a sinistra e mette dentro, Douglas Costa calcia fuori. La squadra di Sarri fin dalle prime battute appare più tonica e pimpante, costringendo il Milan a compattarsi in fase difensiva. Della Juventus nei primi 15 minuti ci provano un po’ tutti: oltre al brasiliano anche Dybala, De Ligt e Ronaldo. E proprio al quarto d’ora ecco l’episodio che potrebbe cambiare la partita: Conti tocca col braccio in area di rigore, Orsato fischia rigore per la Juve dopo on field revier. Sul dischetto va Cristiano Ronaldo che però strozza troppo il tiro e centra il palo alla sua sinistra.

Follia Rebic, Milan in 10 - Sulla ripartenza successiva al rigore, nuovo ed inatteso colpo di scena: Ante Rebic interviene a gamba alta e tesa su un pallone indirizzato a Danilo. Il croato, non trovando la palla, centra in pieno sul petto il terzino brasiliano. Un intervento sembrato fin da subito assurdo ed esagerato. E infatti l’arbitro Orsato, dopo averci pensato 10 secondi, non può far altro che estrarre il rosso diretto che lascia il Milan in 10 dopo 16 minuti.

La partita, già ampiamente nelle mani della Juventus, diventa quasi a senso unico almeno fino alla mezz’ora abbondante. Ma come nelle prima parte di tempo, Ronaldo, Douglas Costa e Matuidi non riescono a trovare il vantaggio. E così negli ultimi 5-10 minuti del primo tempo il Milan prova a metter fuori la testa dal guscio: prima con una transizione offensiva di Bonaventura, poi con una bella punizione scodellata al centro da Calhanoglu su cui Kjaer non arriva per pochissimo. Le squadre sul finire di tempo appaiono stanche e l’arbitro Orsato, dopo 3 minuti di recupero, manda tutti negli spogliatoi.