Fonseca carica i tifosi: "Non vedo l'ora della partita. Daje Roma"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca carica i suoi tifosi attraverso Instagram in vista della sfida di domani contro il Real Madrid: “Non vedo l’ora della prima partita nel nostro fantastico Stadio Olimpico davanti ai nostri grandi tifosi. Daje Roma!”, ha scritto.

Looking forward to the first match at the fantastic Olimpico Stadium in front of our great fans. Daje Roma! #asroma pic.twitter.com/QYcWocEK67

— Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) August 10, 2019