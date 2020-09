Fonseca: "Con Friedkin e Fienga stiamo lavorando per migliorare col mercato"

Al termine dell'amichevole finita 2-2 contro il Cagliari, ha parlato il tecnico della Roma, Paulo Fonseca a Roma Tv.

Una bella reazione nel secondo tempo

"Mi è piaciuto anche il primo, offensivamente. Non abbiamo fatto gol, ma abbiamo dominato. Abbiamo sbagliato le due prime situazioni in cui il Cagliari si è avvicinato. Penso che la squadra abbia giocato con grande personalità, anche difensivamente non hanno creato situazioni, nel secondo tempo la reazione è stata forte. Abbiamo segnali positivi".

Cosa le è piaciuto di più e di meno?

"Dobbiamo lavorare per migliorare e imparare, devo dire che in questa preseason solo adesso abbiamo tutti i giocatori, ci sono elementi che non si sono allenati. Vedo segnali positivi. Non è un discorso chiuso, abbiamo giocatori che devono uscire ed entrare, stiamo trovando con il presidente con Fienga le migliori soluzioni, stiamo lavorando per migliorare".

Mkhitaryan sembra già in forma.

"Giocatore molto intelligente, gioca in molte posizioni, è in un buon momento. Abbiamo altri giocatori che stanno giocando bene e questo è importante".

Il sistema di gioco può cambiare?

"Abbiamo cambiato il sistema, è una cosa che voglio fare durante la stagione. La squadra è stata bene in questo sistema. Mi è piaciuta la squadra a 4, abbiamo fatto una buona partita".

Che impressione ha avuto dai Friedkin?

"Molto positiva. È importante avere il presidente vicino alla squadra e vedere come lavora. Sono molto motivati, come noi. Stiamo lavorando per la Roma".