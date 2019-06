Fonseca, dal video analyst al traduttore: ecco i segreti dello Zorro portoghese

© foto di Federico Gaetano

La Roma punta tutto su Paulo Fonseca, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ma ancora per poco. Petrachi ha l’accordo con il tecnico: biennale più opzione per il terzo a 3 milioni (bonus compresi) a stagione. Ora c’è da limare l’accordo con il club ucraino, il quale vanta una clausola rescissoria di 5 milioni. L’entourage del portoghese, forte di un gentlemen’s agreement stretto con il presidente Akhmetov, conta di potersi liberare senza l’esercitazione del pagamento da parte della società giallorossa. Insomma, questione di giorni e inizierà l’avventura nella Capitale.

CHI E’ - I tifosi, però, restano scettici sulla scelta esterofila e sulla poca esperienza in grandi palcoscenici. Fonseca, infatti, nasce nel 73’ a Nampula, in Mozambico, da una famiglia coloniale lusitana. Si trasferisce in Portogallo da piccolo e fa gli esordi da difensore sempre in patria, ma senza lasciare il segno. Nel 2012 diventa allenatore del Pacos de Ferreira con il quale arriva terzo in campionato conquistando anche l’accesso in Champions League. Il passaggio al Porto, però, non rispecchia le aspettative. Viene esonerato il 5 marzo del 2014 (giorno del suo compleanno). “Non avevo i giocatori adatti al mio gioco” dirà più avanti. Intanto cerca la rivincita e la ottiene. Con il Braga vince la Coppa di Portogallo nel 2016 proprio contro i Dragoes e in Europa League arriva fino a i quarti quando esce per mano dello Shakhtar Donetsk che si innamora di lui. L’anno dopo firma con gli ucraini con i quali conquista 7 trofei in 3 anni. Non era facile raccogliere l’eredità di Mircea Lucescu, ma Fonseca lo ha fatto in modo egregio con 8 sconfitte in 94 match disputati in totale.

IL GIOCO - Ora vuole un upgrade e cimentarsi nei campionati più importanti, ma non gli basta vincere. Vuole farlo giocando bene. Si ispira a Sarri e Guardiola e cerca di mettere in campo un calcio propositivo e il 4-2-3-1 mostrato in Ucraina ne è la prova. Offensivo, è vero, ma anche ordinato. Predilige l’impostazione da dietro con centrali di piede buono e terzini che sappiano fare da registi. I trequartisti devono essere tecnici e bravi, poi c’è l’arma segreta. Il suo uomo di fiducia che lo segue dall’esperienza al Porto, stiamo parlando di Tiago Leal (video analyst). Fonseca lo conobbe mentre commentava per una tv di casa la sfida tra Stati Uniti e Portogallo. Da quel momento non si sono più separati. Nel team c’è anche Max Nagorski, il traduttore di Fonseca. Anche lui dovrebbe seguirlo nella Capitale. Figura fondamentale per comunicare ai giocatori e ai giornalisti. Non traduce solamente, deve interpretare anche il suo stato d’animo. “Deve trasmettere le mie emozioni. Se sono contento dei miei deve dirlo in un certo modo, idem se sono arrabbiato” spiegò Fonseca in un’intervista.

PERSONAGGIO - Nagorski era al suo fianco anche quando il tecnico portoghese si presentò in conferenza stampa vestito da Zorro. Nel 2017 in Champions League batte il Manchester City beffando il Napoli per il passaggio del girone. Disse che, se fosse riuscito nell'impresa di arrivare alla fase a eliminazione diretta, si sarebbe travestito da Zorro. E così fece. Un personaggio particolare, un grande motivatore e inaspettatamente un batterista. Già, la batteria è diventato il suo nuovo hobby da qualche tempo a questa parte, ma tra poco dovrà mantenere un ritmo tambureggiante a Trigoria per evitare che la Roma si distragga come già è successo troppe volte in questa stagione.