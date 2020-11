Fonseca e il ricorso per Hellas-Roma: "E' chiaro che non abbiamo tratto alcun vantaggio"

"Dzeko ha fatto molto bene contro la Fiorentina, ma domani non è possibile giocare con lui e ci sarà Borja Mayoral che ha altre caratteristiche. L'importante è che non cambino le intenzioni offensive della squadra, il modo di giocare sarà lo stesso". Parole e pensieri di Paulo Fonseca, allenatore della Roma che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. "Fiducioso sul ricorso di Hellas-Roma? E' chiaro per tutti che non abbiamo avuto alcun vantaggio, è stato un errore. Per me la pena non può essere la stessa se trai vantaggio da quella situazione o meno".

