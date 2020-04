Fonseca e l'amore nato in Champions, quando anche una terza scelta può essere quella giusta

Tra la Roma e Fonseca, ormai è amore. Non servivano parole, ma il tecnico portoghese si è dichiarato apertamente: “E’ vero, sono innamorato della Roma. Per me è un sentimento unico che ho per la squadra e per la città. Quello che io vivo qui con i tifosi è unico". Dichiarazioni che hanno conquistato definitivamente tutti, anche i più scettici all'arrivo del tecnico portoghese. E pensare che la prima scintilla nasce in una fredda serata all'Olimpico. La Roma affrontava in Champions lo Shakhtar, ribaltando il 2-1 della gara d'andata grazie all'1-0 di Dzeko e a un'atmosfera incredibile allo stadio. "In quel momento ho sentito una grande voglia di allenare la Roma" la racconta Fonseca. Un po' assomiglia a come Ronaldo si è innamorato della Torino juventina: ovvero prima segnandogli con il Real in rovesciata e poi uscito a tra gli applausi dell'Allianz.

Solo che tra la Roma e Fonseca passerà del tempo prima che i giallorossi trovino il coraggio di fare un passo verso l'allenatore portoghese. Sarebbe sbagliato, infatti, dire che l'ex tecnico dello Shakhtar fosse stata la prima scelta del club. Totti provò prima a convincere Conte, ma una volta incassato il "no" del mister leccese, la società virò su Gasperini. Dopo il secondo rifiuto Petrachi si ricorda di Fonseca che già con il Torino aveva seguito. A dimostrazione che delle volte anche le terze scelte possono esser corrette perché, al netto degli alti e bassi dovuti anche a un adattamento alla Serie A, il tecnico ha conquistato tutti sia dentro che fuori Trigoria.