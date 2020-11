Fonseca e l’occasione che aspettava: a Roma contro la ‘chimera’ secondo anno

Fonseca lo va ripetendo da settimane: “La Roma quest’anno è più forte, ha maggiore esperienza e viene già da una stagione assieme”. Poi, però, sugli obiettivi non si sbilancia mai oltre la lotta a un posto in Champions. Eppure nel giorno della sua presentazione era stato molto più diretto: “Sono certo che arriveremo a un trofeo nell’arco della durata del mio contratto”. Ecco, l’accordo con i giallorossi prevede un’opzione per il terzo anno e per i Friedkin passerà esclusivamente sui risultati di questa stagione. L’inizio è stato incoraggiante: terzo posto, tre punti dal Milan capolista e squadra (almeno sul campo imbattuta). Fonseca, infatti, ha avuto un’occasione che solo un’altra volta gli è capitata in carriera: essere riconfermato per il secondo anno. Già, perché che sia il Desportivo Aves, il Pacos Ferreira, oppure Porto o Braga, il tecnico portoghese è sempre andato via dopo un anno.

Prima della Roma, solamente allo Shakhtar è riuscito a imporsi e propria la seconda stagione è stata la migliore delle tre con campionato, coppa d’Ucraina e Supercoppa vinte. Insomma, quando ha avuto la possibilità di costruire qualcosa i risultati poi li ha ottenuti, ma ora è chiamato alla prova del nove in una piazza dove di pazienza non ce n’è mai stata tanta. Ad agosto, complice un cambio societario arrivato a ridosso del nuovo anno calcistico, ha incassato subito la fiducia dei Friedkin nonostante quest’ultimi non fossero pienamente convinti della scelta. Ha pesato molto il parere di Guido Fienga e la mancanza di tempo e alternative di livello. Ora, però, le cose stanno cambiando. I risultati in campo danno sempre più forza al tecnico che non vuole sbagliare e chissà che già a Natale sotto l’albero non possa arrivare un primo regalo: lo scatto per l’opzione sul terzo anno nella Roma.