Fonseca e la polemica su Zaniolo: "Preferisco non commentare Capello"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa odierna, è stato chiesto quest'oggi in conferenza stampa della polemica scaturita dopo la battuta di Fabio Capello (clicca qui per leggerla). Una battuta che ha scatenato reazioni ufficiose e ufficiali, come quella di Morgan De Sanctis, ma che il manager portoghese alla vigilia della delicata sfida contro il Milan ha preferito non commentare: "Sinceramente non ho ascoltato le parole di Capello e preferisco non commentare. Mi limito a dire che crediamo tutti in Zaniolo, il suo è un talento immenso e deve continuare a lavorare per crescere. Non so se in passato ci siano stato influenze esterne, ma da quando sono qua ha sempre lavorato in modo esemplare e con dedizione. Questa è l'unica cosa che mi interessa".

