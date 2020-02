© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è stato chiesto quest'oggi in conferenza stampa di commentare le critiche di Edin Dzeko dopo la sconfitta contro il Sassuolo. L'attaccante bosniaco, parlando della rosa giallorossa, ha infatti parlato di squadra alla quale manca un po' di qualità: "Mi sembra che Dzeko abbia detto anche che tutti siamo responsabili, non solo i più giovani. Non mi sembra una critica ai più giovani. E' un consiglio. Dzeko in questo momento è il leader dello spogliatoio. Non ho visto queste parole in modo critico. Quando si perde come abbiamo fatto a Reggio Emilia è perché non c'è stata qualità quindi è normale che si parli di questo".