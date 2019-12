Fonseca e un primo bilancio da 8 in pagella

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

Chissà se Paulo Fonseca si sarebbe mai aspettato di arrivare a Natale quarto in classifica e ai sedicesimi di finale di Europa League. Sicuramente a Roma, in estate, in tanti pensavano che non sarebbe arrivato a mangiare il panettone. Il portoghese invece si è messo a lavorare, aggiustando subito il tiro rispetto alla sua filosofia, che non è cambiata in senso assoluto, ma che si è italianizzata, puntando al risultato oltre che al bel gioco. Un allenatore che è un bel mix tra Sousa e Mourinho, per restare a due connazionali, che coniuga con semplicità la ricerca della qualità alla praticità dei risultati.

Assalto al podio - La Lazio ora è solo a un punto. E' vero, ha una partita in meno, ma la sensazione è che i giallorossi possano fare il vuoto dietro e che puntare più in alto non sia un sogno irrealizzabile. Senza contare che Nyon è stata benevola e l'Europa League vedrà la Roma affrontare il Gent, ovvero un avversario più che alla portata per guardare ancora più avanti. Fonseca può essere dunque promosso in questa prima parte di vita romanista, con un 8 in pagella che dovrà essere confermato anche nel 2020. Compito più difficile di quanto si pensi, anche se l'ambizione e le risorse del tecnico portoghese, paiono avere argomenti più che solidi.