© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Out Kalinic e Dzeko non in perfette condizioni. Fonseca è alla ricerca di alternative per la punta centrale e - come sottolinea La Gazzetta dello Sport - l'idea è quella di spostare Nicolò Zaniolo nel ruolo di falso nove. Difficile succeda domani con il Borussia Mönchengladbach ma mai dire mai. Ancora più complicato che accada domenica prossima, quando all’Olimpico arriverà il Milan e la Roma avrà bisogno come il pane dei tre punti. Fonseca comunque ci sta lavorando e la possibilità di vederlo come centravanti non è poi così peregrina. Ma non solo, perché in questa situazione di emergenza, dove Fonseca ha a disposizione solo 17 giocatori e il centrocampo di fatto azzerato (con il solo Veretout utilizzabile) il jolly giallorosso potrebbe essere utile anche come mezzala, nel caso in cui si decida di cambiare modulo e passare magari al 4-3-3.