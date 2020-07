Fonseca: "Fiducioso sulla possibilità di avere Smalling in Europa League. Roma al lavoro"

Come commenta il sorteggio di Europa League? Smalling ci sarà in Europa League? Sono le prime due domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro il Brescia s'è così espresso: "In questo momento sono tutti avversari difficili, ma in questo momento abbiamo la partita col Siviglia e dobbiamo pensare a quella, non a quelle successive. Stiamo lavorando per avere Smalling fino alla fine dell'Europa League, sono fiducioso".

