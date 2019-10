Fonseca: "Florenzi è il nostro capitano e giocherà, non un problema"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La scelta di non mandare in campo Alessandro Florenzi, preferendogli Cetin nella gara col Milan, ha fatto molto discutere in casa Roma. In conferenza stampa ( qui il live TMW ) il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha così parlato del laterale: "Lui è il nostro capitano ed è un bravissimo giocatore, ma con il Milan e con il Gladbach ho pensato ad altre soluzioni per la squadra. Giocherà in futuro e non è un problema"