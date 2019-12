Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, dopo la conferenza stampa di oggi alla vigilia della sfida contro il Wolfsberg, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Domani sarà una partita molto importante per noi, decisiva per la qualificazione. È troppo importante vincere, contro una squadra che ha battuto il Borussia. Non sarà facile.

La Roma è Dzeko dipendente?

"No, è iun giocatore molto importante per noi ma la squadra non dipende da nessuno. Abbiamo cambiato tanto quest'anno e abbiamo fatto vedere di poter rinunciare a chiunque".

Perde la pazienza sulle domande su Florenzi?

"No ma tutti devono capire che la cosa più importante è la Roma, che viene prima di tutto e tutti".

Cosa pensa dell'esonero di Ancelotti?

"Come allenatori dobbiamo sempre avere la valigia pronta. Sono triste per Carlo, ho tanta ammirazione sui di lui. Questo è il calcio".