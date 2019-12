Fonseca: "Grande vittoria, non possiamo dominare sempre il gioco"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha analizzato così la vittoria di Verona a Roma Tv: "Questa è stata una grande vittoria, giocare contro l'Hellas non è facile, loro sono molto aggressivi. Oggi non era importante avere il pallone, ma ribaltare velocemente l'azione e trovare la profondità. Abbiamo sofferto molto, ma abbiamo fatto bene e avuto un ottimo atteggiamento".

Cosa le è piaciuto e cosa deve migliorare?

"Non dobbiamo dimenticare che tre giorni fa abbiamo giocato una partita importantissima. Oggi è piovuto molto, non era facile fisicamente per la squadra. Mi sono piaciuti l'atteggiamento e la ricerca della profondità. Invece abbiamo avuto problemi a destra".

La sconfitta con l'Atalanta ha aiutato a confrontarsi col Verona?

"Sì, sono due squadre molto simili. La partita con l'Atalanta è stata molto importante per preparare questo match".

Dopo la fatica di giovedì non era facile vincere una partita sporca come questa.

"Sì, ero molto preoccupato perché una squadra con queste caratteristiche è difficile da affrontare. Ma i miei giocatori hanno lottato e corso molto mettendo in mostra lo spirito di squadra che io voglio. Solo così possiamo vincere le partite".

Il gruppo è molto compatto?

"Sì, dico sempre ai miei giocatori che la cosa più importante è lottare tutti insieme. Poi, se lo facciamo, con la qualità che abbiamo possiamo fare bene. È troppo importante avere questa mentalità".