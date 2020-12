Fonseca: "Ho fatto un grosso sforzo per tenere a Roma Smalling. Mkhitaryan come un 18enne"

vedi letture

Intervistato da The Athletic, mister Paulo Fonseca ha parlato anche della permanenza di Chris Smalling alla Roma e della dedizione di Henrikh Mkhitaryan: "Ho fatto un grosso sforzo per trattenere Smalling quest'estate. Chris ha le caratteristiche ideali per il calcio italiano. Non è facile trovare difensori centrali veloci e aggressivi come lui. Mkhitaryan? Lavora come fosse un diciottenne, tutti i giorni. Lui e Pedro sono un riferimento per la nostra squadra, come Dzeko", le dichiarazioni del tecnico giallorosso.