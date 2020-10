Fonseca pazzo dei tifosi della Roma: "Meriterebbero lo Scudetto ogni anno"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha rilasciato una lunghissima intervista al quotidiano portoghese Record, in cui ha ribadito la volontà di riportare un trofeo nella sponda giallorossa della Capitale: "Sono sempre una persona ottimista. Ma questo spirito positivo non mi fa perdere di vista la realtà. La realtà è che ci sono squadre in Serie A che hanno avuto più stabilità e hanno investito molto di più della Roma. Nonostante questo, non è cambiata questa mia convinzione, e proseguo con dedizione e lavoro per poter raggiungere questo obiettivo e dare questa gioia ai tifosi di Roma. Sento il sostegno e l'affetto. Possiamo dire che, in termini di passione e di amore per il club, la Roma meriterebbe di vincere sempre lo Scudetto. Questo club e questi tifosi, credetemi, sono speciali. Mi piacerebbe vincere un titolo alla Roma perché se lo meritano".