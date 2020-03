Fonseca, media punti da rivedere ma ottiene la fiducia. E il prossimo anno spariscono gli alibi

Con il campionato fermo e il dubbio se si riprenderà o meno a giocare in Serie A, nelle società italiane è tempo di primi bilanci. Anticipati di qualche mese rispetto al solito, ma utili per programmare la prossima stagione. Se in casa Roma il futuro è piuttosto incerto a livello societario, lo stesso non si può dire a livello tecnico, almeno per quanto riguarda l’allenatore. La certezza sulla quale ripartire sarà proprio Paulo Fonseca. Il contratto è in scadenza nel 2021, ma con la possibilità di un rinnovo fino al 2022 e nonostante la stagione fin qui sia stata abbastanza altalenante, il portoghese si è conquistato comunque la fiducia del club per continuare insieme.

ATTENUANTI - A finire sul banco degli imputati soprattutto un inizio di 2020 disastroso, dal quale però stava uscendo prima della sosta forzata. La società, nonostante ciò, non reputa la stagione fallimentare vista la possibilità di raggiungere il quarto posto e il cammino europeo ancora vivo. Le attenuanti poi sono diverse. A Trigoria si va ripetendo da inizio stagione come questo sia un anno zero e che gli infortuni non hanno aiutato sulla continuità di rendimento della squadra. A questo si aggiunge anche l’adattabilità di Fonseca al campionato italiano, la presa sullo spogliatoio e in ultimo l’impossibilità di giudicare fino in fondo l’operato di un allenatore qualora la stagione si dovesse concludere diversamente dal percorso classico a causa dell’emergenza da Coronavirus.

MEDIA - Motivazioni, quelle citate, che confermano dunque Fonseca sulla panchina della Roma dando stabilità alla guida tecnica, ma con l’obbligo di migliorare. La media punti in Serie A ad esempio è di 1,74 a partita, meglio di Luis Enrique (1,4) e Zeman (1,53), ma al di sotto delle aspettative e dei primi anni di Garcia, Spalletti e Di Francesco sulla panchina giallorossa. Se il migliore resta il francese con 2,3 punti a gara alla 26^ giornata della stagione 13-14, subito dietro si posizionano il tecnico di Certaldo (alla sua seconda esperienza nella Capitale con 2,26) e poi Di Francesco (1,92). Allargando il concetto alle precedenti esperienze di Fonseca, anche lì il portoghese non viaggia sui suoi standard abituali. Escludendo lo Shakhtar con il quale ha collezionato più di 200 panchine. Solamente con il Pacos Ferreira e il Deportivo Aves ha fatto registrare una media punti più bassa di quella attuale considerando l’esperienze intere nei club. Insomma, la fiducia a Fonseca c'è, ma a differenza di questo primo anno, sarà condizionata ai risultati.