Fonseca non scioglie le riserve di formazione in vista dell'Atalanta: "Dubbio Villar-Cristante"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta, mister Paulo Fonseca non ha sciolto le riserve in merito alla formazione titolare della sua Roma: "Il nostro avversario è molto forte sui duelli individuali. Vediamo domani se in mediana giocherà Villar o Cristante. Farò la mia scelta in funzione della strategia di gioco".

L'Atalanta si è normalizzata o la Roma è migliorata?

"Loro restano forti, ma anche noi possiamo rispondere bene fisicamente".