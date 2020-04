Fonseca pensa al 3-5-2: Fazio rientra e Miki vicino a Dzeko. In tre si contendono il ruolo di play

“La difesa a 3 mi piace. Si può usare per attaccare di più e difendere meglio”, parola di Paulo Fonseca. A neanche a un anno dal suo arrivo in Serie A, l’Italia sembra già cambiare il tecnico portoghese che in carriera i tre centrali li aveva usati con il contagocce. Prima dello stop forzato, invece, aveva iniziato a fare degli esperimenti abbassando tra i difensori, quasi in modo permanente duranta la partita, uno dei due mediani. Soluzione che aveva permesso alla Roma di tornare in carreggiata dopo un inizio di 2020 difficoltoso. Alla ripresa del campionato, invece, potremmo vedere una squadra ancor più camaleontica. Sia chiara una cosa, il 4-2-3-1 rimarrà il modulo di partenza, ma vedremo con più frequenza un passaggio al 3-5-2 qualora la situazione o la squadra avversaria lo richiedesse. Una decisione dipesa anche da alcuni giocatori a disposizione. La difesa, per esempio, sembra costruita per giocare con i tre difensori più gli esterni a tutta fascia.

COME CAMBIA - Così facendo Fonseca riabiliterebbe Federico Fazio, mentre Mancini potrebbe tornare a fare il lavoro che già svolgeva con Gasperini. Gli esterni anche ne gioverebbero. Da Spinazzola a Zappacosta, passando per Bruno Peres: venivano tutti da squadre abituate a giocare con i 3 dietro e avrebbero così meno compiti difensivi. Scegliere di cambiare modulo, però, implica anche il dover fare delle scelte. Perché per un Fazio che rientra, Fonseca deve rinunciare a un centrocampista e un esterno. Il ruolo di regista, infatti, se lo giocherebbero in tre (Diawara, Veretout e Cristante), mentre i due interni con facoltà di spingere potrebbero essere Zaniolo e Pellegrini. La seconda rinuncia arriva in attacco perché al fianco di Dzeko ci sarebbe posto per un solo giocatore e tra quelli in rosa Mkhitaryan è il più adatto a fare la seconda punta, per buona pace di Carles Perez, Under e Kluivert.