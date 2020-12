Fonseca: "Per voi Calafiori oggi è il migliore al mondo, per me un talento a cui serve tempo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Sassuolo, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha predicato calma e pazienza per evitare il rischio di bruciare il giovane talento Riccardo Calafiori, fresco di eurogol in Europa League: "Per me Calafiori è un giovane che ha talento, ma che deve migliorare e crescere. È un giovane, è normale che sia così. Per voi in questo momento è il migliore del mondo e questa non è la strada giusta per aiutare un giovane. Calafiori mi piace, ci crediamo per il futuro, ma ancora è presto", le dichiarazioni dell'allenatore della Roma.