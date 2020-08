Fonseca perde Smalling per l'Europa League: "Per noi era un giocatore importante"

Conferenza stampa di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, a -1 dal Siviglia. C'è spazio anche per parlare di Chris Smalling. "Chris era un giocatore molto importante per noi, ma non è qui con noi. Dobbiamo pensare a chi è qui. Sono fiducioso su tutti i giocatori che sono qui per la partita di domani. Naturalmente giocherà Ibanez nella posizione di Smalling, Ibanez prima dell'infortunio ha giocato sempre bene, ho totale fiducia in lui".