Fonseca, Petrachi, Massa e gli infortuni: Roma tra polemiche e sfortuna

Prima le polemiche sul campo, con l'espulsione di Paulo Fonseca dopo il triplice fischio finale, poi quelle davanti ai microfoni, con il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi che ha parlato di "partita falsata dall'arbitro Massa". Non è stato un pomeriggio felice per la Roma che non è andata oltre l'1-1 all'Olimpico contro il Cagliari e resta con l'amaro in bocca per un gol annullato a Kalinic al novantesimo. Non le ha mandate a dire nel post gara il dirigente, come del resto anche il tecnico subito dopo la fine della gara, visto che si è rivolto a muso duro al direttore di gara. La sensazione, in tutto questo, è che il fallo del croato su Pisacane ci sia, ma evidentemente dalla parte della Roma non la si pensa così, con il rischio, tra due settimane, di non avere a disposizione l'allenatore in panchina.

La settimana dei giallorossi è stata tremenda: Mkhitaryan e Pellegrini hanno dato forfait lunedì, poi è stata la volta di Zappacosta e la sua rottura del legamento crociato, e infine, oggi, è stato il turno di Amadou Diawara. Uscito dopo mezz'ora per un problema al ginocchio che si è però, fortunatamente, rivelato meno grave del previsto: il centrocampista ha riportato la rottura del menisco interno e non quella del legamento del ginocchio e per questo Fonseca può tirare un sospiro di sollievo. La sosta servirà alla Roma per ricaricare le batterie dopo questo primo tour de force in stagione, nella speranza che tra due settimane la situazione possa essere più tranquilla, sia sotto il profilo degli infortuni che delle polemiche.