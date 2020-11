Fonseca più decisivo sul mercato della Roma? La risposta: "L'importante è lavorare di squadra"

vedi letture

In settimana, la Roma ha annunciato l’arrivo di Tiago Pinto come nuovo general manager, un ruolo che dovrebbe portarlo a essere sostanzialmente un direttore generale. E infatti i giallorossi lavorano per un nuovo direttore sportivo. Come la nuova struttura cambierà il lavoro di Paulo Fonseca? Risponde lo stesso tecnico, in conferenza stampa: "È importante lavorare da squadra, tutti possiamo scegliere quello che è meglio per la Roma”.

Qui la conferenza stampa di Fonseca.