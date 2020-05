Fonseca riabbraccia Zappacosta, Pastore e Diawara: tre “acquisti” per il rush finale

Quattro giorni di allenamenti individuali e dei primi responsi sono arrivati: Fonseca è soddisfatto delle condizioni della squadra. In particolare è contento di tre giocatori in particolare: Diawara, Pastore e Zappacosta. Loro, insieme a Zaniolo, erano gli infortunati di lungo corso in casa Roma e se per Nicolò servirà ancora del tempo (rientro previsto a luglio), diverso è il discorso degli altri. Diawara e Zappacosta, infatti, erano pronti al rientro già prima dello stop forzato del campionato. Il centrocampista guineano aveva già disputato il test con la Primavera e propedeutico al ritorno tra i convocati della prima squadra, mentre l’ex Chelsea lo avrebbe dovuto sostenere una settimana dopo.

Due mesi dopo le condizioni sono decisamente migliorate e con il via libera degli allenamenti di gruppo saranno a disposizione di Fonseca. Lo sarà anche Pastore, fermo da novembre per un edema osseo all’anca che lo ha tenuto bloccato più del previsto. Insomma, per il tecnico portoghese saranno tre rinforzi importanti se dovesse ripartire il campionato perché la Roma avrebbe 12 partite in un mese e mezzo, alle quali si aggiungerebbe come minimo la sfida con il Siviglia di Europa League. Un periodo in cui l’allenatore avrà bisogno di tutti.