Fonseca rinnova la Roma. E Bruno Peres può tornare titolare dopo 2 anni

Dovrebbe essere una Roma diversa rispetto al solito quella che domani affronterà l'Atalanta in quel di Bergamo. Paulo Fonseca, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sta pensando ad una serie di novità, iniziando dal modulo che dovrebbe essere il 4-1-4-1. Mancini dovrebbe essere dirottato a centrocampo, mentre Fazio riproposto in difesa. Novità anche sulle corsie di difesa dove Spinazzola sembra in vantaggio su Kolarov e Bruno Peres, laterale brasiliano rientrato a dicembre nella Capitale dopo la fine del suo prestito al San Paolo, potrebbe tornare titolare in giallorosso a quasi due anni dall'ultima volta (era il 6 maggio 2018 in Cagliari-Roma).