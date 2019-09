Fonseca riuscirà a vincere la scommessa Pastore?

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Javier Pastore non ha grandi estimatori a Roma dopo il fallimento della stagione passata ma Fonseca non ha certo l'intenzione di abbandonare un giocatore che in passato ha incantato i tifosi europei e argentini con le sue giocate. Il tecnico portoghese sembra aver fatto una scommessa col giocatore e se stesso: crede fortemente nel suo rilancio e stasera ha mosso i primi veri passi in questa direzione. "Javier ha bisogno di minuti perché non è in forma ma è un giocatore forte". In conferenza stampa il messaggio dell'allenatore è stato chiaro.

Una scommessa che pare essere pronta a raccogliere anche la tifoseria romanista, visto che i fischi iniziali si sono trasformati in applausi al momento del cambio con Pellegrini. Se anche il popolo giallorosso è pronto a dare una nuova chance all'ex PSG allora forse la strada è veramente tracciata. Nel 4-2-3-1 di Fonseca, avere un Pastore in fiducia e in forma potrebbe fare la differenza. Un'alternativa di lusso a Zaniolo e allo stesso Pellegrini. Un giocatore d'esperienza internazionale capace di mettere in porta Dzeko anche senza guardare.

Il Flaco ha bisogno di sentire intorno a sé un clima diverso. In questo poker europeo il vento pare essere improvvisamente cambiato. Se il fisico seguirà le intenzioni, allora forse Fonseca potrà incassare davvero una scommessa milionaria.