Fonseca segue Mudryk, il calciatore: “Dell’interesse della Roma se ne occupa il mio agente”

Mykhailo Mudryk, diciannove anni, esterno d’attacco e tanto talento: ecco il profilo segnalato da Fonseca a Petrachi per il prossimo mercato. I due si conoscono bene perché è stato proprio il portoghese a far esordire il giovane talento ucraino nello Shakhtar. “Ci siamo lasciati in ottimi rapporti” dice Mudryk in una diretta Instagram. Poi aggiunge: “Probabilmente lo scorso anno ancora non mi vedeva come un giocatore pronto e utile per il risultato immediato. Poi ha lasciato lo Shakhtar e non ha avuto il tempo di aspettarmi e darmi fiducia, e probabilmente adesso ha cambiato idea. Forse adesso la pensa diversamente. Però posso assicurarvi che dopo la sua partenza non abbiamo comunicato”.

Nessun contatto diretto, ma Fonseca ha continuato a seguire gli sviluppi del ragazzo grazie anche a Thiago Leal, vice del portoghese, e insieme agli scout di Petrachi. Insomma, il profilo piace, ma è lo stesso giocatore per ora a dribblare sulle domande di chi gli chiede se andrà alla Roma o meno. "Il mio principale obiettivo è allenarmi al massimo per dimostrare, prima a me stesso poi agli altri di migliorare sempre di più. Al resto in questo momento non penso" dice Mudryk. Incalzato, però, lascia uno spiraglio aperto ai giallorossi: "Le notizie dell'interessamento della Roma le lascio al mio agente, non parlerò di questo. Le offerte che arrivano sono gestite da lui, io non voglio entrarci: il mio lavoro è allenarmi e giocare". E’ vero non le commenta, ma ne ammette l’esistenza e ora sarà il suo manager a gestire tutto.