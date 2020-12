Fonseca: "Smalling ha caratteristiche ideali per il calcio italiano. Pedro e Mkhitaryan intelligenti"

Nel corso dell'intervista a The Athletic, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato di Pedro e Mkhitaryan: "Il loro carattere è molto importante per me. Pedro non giocava tutte le partite al Chelsea, ma quando lo faceva lavorava molto duro difensivamente. Sta confermando tutto ciò che pensavo di sapere - riporta Vocegiallorossa.it -. Anche Mkhitaryan è molto simile a Pedro. Sono ragazzi molto intelligenti, con una forte capacità tattica. Ma quello che mi piace vedere da loro è la motivazione, Micki lavora come se fosse un diciottenne, tutti i giorni. Non è facile trovare caratteri come loro. Sono un riferimento per la squadra come Dzeko. Su Smalling? Sapete che ho fatto un grosso sforzo per tenerlo. Chris ha le caratteristiche ideali per il calcio italiano. Non è facile trovare difensori centrali veloci e aggressivi come lui”".