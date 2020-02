vedi letture

Fonseca striglia la Serie A per i calendari: venire incontro alle europee è necessario

Paulo Fonseca è un allenatore che non si tira indietro quando c'è da raccontare anche verità scomode. Lo ha detto ai giocatori quando ha parlato di alibi legati all'ambiente e che sono una pura invenzione visto che le pressioni ci sono dappertutto. Lo ha fatto in passato quando ha criticato gli arbitri per direzioni poco eque o comunque, metri di valutazione che, a suo parere, non erano uguali per tutti. Lo ha fatto anche stasera criticando, in conferenza stampa e in modo decisamente chiaro, la gestione del calendario da parte di Lega e tv: "È estremamente difficile recuperare i giocatori in poco tempo soprattutto dopo una partita su un campo così pesante, ora scenderemo in campo tra meno di 72 ore e non capisco perché non giochiamo il lunedì. Secondo me - ha concluso - è tutta roba legata a questioni televisive".

Meno di tre giorni e un viaggio di ritorno da effettuare e poi sarà Cagliari-Roma. Non una partita sempplice, soprattutto in un momento così caldo della stagione. Fonseca ha ragione a lamentarsi, perchè bastava un po' più di accortezza in sede di calendari, per evitare di costringere una squadra a rincorrere i tempi per recuperare e magari, per non considerare l'Europa League un peso come altri hanno fatto negli ultimi anni. Venire incontro alle squadre che giocano competizioni internazionali, dovrebbe essere il minimo per la Lega, visto che sarà fondamentale ciò che le nostre squadre riusciranno a fare in giro per l'Europa per il futuro dei diritti tv, per il blasone e per il peso che il nostro campionato cercherà di mantenere nel corso delle stagioni a venire. Uno sforzo necessario per premiare le nostre eccellenze in termini di squadre. Le tv hanno un peso ed è giusto che sia così, ma non possono essere le uniche a decidere, ne va del calcio italiano e ne va del rendimento delle nostre squadre nelle partite che contano a livello internazionale.