Fonseca studia la "doppia" Roma e concede un giorno di riposo alla squadra

La Roma ha chiuso ieri un'altra settimana di allenamenti con una seduta che ha superato le due ore in campo. Tanto lavoro atletico e tattico, mentre Zaniolo, Pau Lopez e Mancini hanno svolto lavoro individuale. Su quest'ultimi due c'è ottimismo per la loro presenza alla ripresa contro la Sampdoria nonostante la microfrattura del polso sinistro per lo spagnolo e la slogatura del gomito per l'ex Atalanta. Diverso il discorso per Zaniolo che prosegue la sua tabella personalizzata che dovrebbe riportarlo in settimana, al più tardi in quella successiva ancora, a un rientro graduale in gruppo. L'obiettivo è essere convocato il 2 luglio per la sfida con l'Udinese, ma intanto Fonseca concede un giorno di relax alla squadra prima della ripresa degli allenamenti di domani con annesso nuovo ciclo di tamponi.

Il portoghese studia anche il tour de force che costringerà i giallorossi a giocare 12 partire in 44 giorni. Per questo l'ex Shakhtar avrà bisogno di tutti e la profondità di rosa a disposizione può tornare decisamente utile. Fonseca, al netto di infortuni, ha due squadre e anche per questo i cinque cambi varati dalla FIFA e approvati dalla Lega di Serie A potranno dare un ulteriore aiuto. Addirittura con il rientro di Zaniolo ci sarebbe un ulteriore soluzione per la fascia destra.

Roma 1 (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko

Roma 2 (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Cetin, Spinazzola; Cristante, Pellegrini; Carles Perez, Pastore, Perotti; Kalinic