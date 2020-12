Fonseca su Smalling: "Importanti i 45 minuti giocati a Sofia, ma ancora non è pronto per i 90"

Intervenuto in conferenza stampa, mister Paulo Fonseca ha commentato anche il tanto atteso rendimento di Chris Smalling in Europa League giovedì scorso: "Chris si è fermato tanto tempo e deve ancora trovare la forma migliore, sono stati importanti i 45 minuti giocati a Sofia per recuperare la condizione fisica e la fiducia. In questo momento però deve ancora migliorare prima di tornare a fare 90 minuti", le parole del tecnico della Roma alla vigilia della gara col Bologna.