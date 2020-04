Fonseca: "Vivere questo momento difficile con voi mi fa capire la grandezza di Roma"

Attraverso il proprio account ufficiale Twitter, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha scritto un messaggio accorato alla città che lo ha accolto negli ultimi mesi: "Cara Roma, sono orgoglioso di te. Sapevo che sarei venuto a lavorare in una grande squadra e in una grande città. Vivere questo momento difficile insieme a voi mi fa davvero capire la grandezza e dignità con la quale i romani e gli italiani stanno affrontando tutto questo. E i gesti fatti dal mio club per supportare le persone più fragili e in difficoltà mi riempiono di orgoglio di fare parte di questo progetto”. Allegato al messaggio anche un video con le varie iniziative social del club giallorosso.

Cara Roma, sono orgoglioso di te. Sapevo che sarei venuto a lavorare in una grande squadra e in una grande città. Vivere questo momento difficile insieme a voi mi fa davvero capire la grandezza e dignità con la quale i romani e gli italiani stanno affrontando tutto questo. 1/2 pic.twitter.com/3TRPhKBx1v — Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) April 2, 2020