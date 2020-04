Fonseca: "Vorrei che Smalling restasse alla Roma. Non penso a Tiquinho Soares"

Nel corso di una lunga intervista concessa ai taccuini di 'A Bola', l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha dato anche qualche indizio sul calciomercato che verrà. In particolar modo, s'è soffermato su Chris Smalling, difensore arrivato in estate dal Manchester United in prestito secco: “Mi ha sorpreso. È un difensore che non era mai uscito dall’Inghilterra ed è arrivato in un campionato molto esigente dal punto di vista tattico, dove un dettaglio fa la differenza. Chris si è ambientato rapidamente. È un ragazzo straordinario, molto intelligente. Ha caratteristiche che apprezzo molto nei centrali. È veloce, e quasi imbattibile nell’uno contro uno. Ha grandi capacità di lettura di gioco e di anticipo. È stato molto importante per la nostra squadra. Se è possibile io vorrei che restasse”.

Sulla possibilità di portare un calciatore portoghese in rosa, queste le parole di Fonseca: "Secondo la stampa, mi piacerebbe molto (ride, ndr). L'ultimo che hanno accostato è stato Tiquinho Soares. Per il momento, comunque, non penso ad alcun giocatore del campionato portoghese".