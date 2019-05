© foto di Federico Gaetano

Gaetano Fontana, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non si può e non di deve criticare il secondo posto. Ho seguito a 360° l'era De Laurentiis, ed è stato il solo che è riuscito a costruire la vera rivale della Juventus e regalare al popolo partenopeo una squadra capace di far sognare. Sebbene i mille difetti, il presidente ha portato sulla sua panchina un allenatore come Carlo Ancelotti per cercare di arrivare dove non è riuscito Maurizio Sarri. Tuttavia bisogna tener conto che una squadra di calcio è un ingranaggio che per riuscire al massimo deve funzionare al perfezione, e quando arriva un nuovo tecnico qualcosa cambia per cui bisogna aver pazienza e dare alla squadra il tempo di lavorare stando ai nuovi criteri. Non va poi dimenticato che sono dieci anni consecutivi che il Napoli si qualifica in Europa. Veretout? E' un centrocampista duttile di discreta qualità ma tantissima quantità, tuttavia, se si cerca un copione di Jorginho, non è il profilo giusto, hanno caratteristiche completamente diverse. Se gli si chiede di fare il centrocampista di estrema qualità, si è fuoristrada. Starebbe benissimo al fianco di Fabian Ruiz"